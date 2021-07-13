Sahil 'magandaları': Kuma ateş ettiler (Antalya Haberleri)

Antalya'nın Konyaaltı Sahili'nde kimliği belirsiz kişi, elindeki tabancayı kuma doğru çevirip, ateş etti. Bu anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ateş eden şüpheli ve yanındaki 2 kişi, otomobille sahilden ayrıldı.

Antalya Haberleri DHA 13.07.2021 - 17:52

Sahil 'magandaları': Kuma ateş ettiler

Antalya Haberleri - DHA,

ANTALYA, (DHA) Olay, saat 08.00 sıralarında, Akdeniz Bulvarı Konyaaltı Sahili'nde meydana geldi. 3 arkadaş, sahilde ellerine aldıkları tabancayla oynamaya başladı.

Gruptakilerden biri, tabancayı kuma doğru çevirip, tetiğe bastı. Tabancadan çıkan mermi, kuma isabet ederken, çevredekiler de panik yaşadı.

Bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişi, "Sahilde magandalar" diyerek tepki gösterdi. Çevredekilerin polise ihbar ettiği 3 kişi, daha sonra otomobille sahilden ayrıldı.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery
Yasal Bilgilendirme

Antalya Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Antalya Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

SON DAKİKA ANTALYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...