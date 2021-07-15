Yerleşik Norveçli, evinde ölü bulundu (Antalya Haberleri)

Antalya'nın Alanya ilçesinde yerleşik olarak yaşayan Norveçli Loke Wilson (61), ev arkadaşı tarafından yatağında ölü bulundu.

Antalya Haberleri DHA 15.07.2021 - 16:09

Yerleşik Norveçli, evinde ölü bulundu

Antalya Haberleri - DHA,

Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Norveçli Loke Wilson, önceki akşam ev arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu.

Arkadaşının bildirmesiyle eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Wilson'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Wilson'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

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