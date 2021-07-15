Yerleşik Norveçli, evinde ölü bulundu

Antalya Haberleri DHA 15.07.2021 - 16:09
Antalya Haberleri - DHA,
Mahmutlar Mahallesi'nde yerleşik yaşayan Norveçli Loke Wilson, önceki akşam ev arkadaşı tarafından yatağında hareketsiz yatarken bulundu.
Arkadaşının bildirmesiyle eve jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Wilson'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Jandarma ve savcılık incelemesinin ardından Wilson'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.
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