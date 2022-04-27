Artvin'de iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı (Artvin Haberleri)

Artvin'in Hopa ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

Haberler - Artvin Haberleri Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 17:42

Artvin'de iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Liman Kavşağı mevkisinde Fatih Tosun'un kullandığı 08 K 0827 plakalı kamyonet ile Ömer Güzel idaresindeki 61 EY 035 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçta sıkışan Güzel, Hopa Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkartıldı.

Yaralanan sürücüler Güzel ve Tosun, Hopa Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Yasal Bilgilendirme

Artvin Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Artvin Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.

ARTVİN HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...