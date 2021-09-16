Covid aşısı yaptırmayan hamile hayatını kaybetti

Bartın'da hamile olduğu için Covid aşısı yaptırmayan 37 yaşındaki hamile kadın hayatını kaybetti.

Ulugeçitkadı köyünde yaşayan, 7 aylık hamile Meral Demiroğlu, 1 hafta önce rahatsızlandı. Bartın Devlet Hastanesi'ne başvuran Demiroğlu'na, burada yapılan Covid-19 testi pozitif çıktı.

Sağlık durumunun ağırlaşmasıyla Demiroğlu, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

BENEK SEZARYEN İLE ALINDI

Yoğun bakımda tedavi gören Demiroğlu'nun bebeği, sezaryenle alınarak kuvöze koyuldu. Demiroğlu ise dün gece tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Kız bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu, Covid-19 test sonucunun da negatif olduğu öğrenildi.





Meral Demiroğlu'nun cenazesi, köy camisinde kılınan namazın ardından toprağa verildi. Cenaze namazı sırasında eşi Birol Demiroğlu (40), ayakta durmakta zorlanırken, uzun süre gözyaşı döktü. Yakınları, 1 çocuk sahibi Meral Demiroğlu'nun hamile olduğu için aşı yaptırmadığını belirtti.

