Düzce'de bir kişinin evinde bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili 3 şüpheli yakalandı

Haberler - Düzce Haberleri Anadolu Ajansı 21.10.2021 - 14:55
Düzce Haberleri - Anadolu Ajansı,
Uğur Ay'ın (36) Şerife Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki evinin banyosunda öldürülmesi üzerine çalışma başlatan Düzce Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, apartmanın yakınında bulunan güvenlik kameralarının kayıtlarını inceledi.
Görüntülerden şüpheli hareketlerde bulunan 3 kişinin bir araca binerek uzaklaştığını tespit eden ekipler, zanlıları D-100 kara yolu Sakarya sınırında durdurarak gözaltına aldı.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Ailesinden ayrı yaşayan Uğur Ay'dan 3 günden beri haber alamayınca evine giren Yılmaz Ay, oğlunu banyoda hareketsiz şekilde yatarken bulmuştu. Ay'ın sırtından aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle hayatını kaybettiği belirlenmişti.
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