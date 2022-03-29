Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 41 kişiden 19'u tutuklandı

Haberler - Düzce Haberleri Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 10:33
Düzce Haberleri - Anadolu Ajansı,
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli suçlardan arananların yakalanması için çalışma başlattı.
İş yerleri, park, bahçe ve eğlence mekanlarında sorgulama yapan ekipler, aranan 41 kişiyi gözaltına aldı.
Aramalarda 6 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen kişilerden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.
Tutuklananlardan 6'sının çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.
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