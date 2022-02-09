Düzce'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Haberler - Düzce Haberleri Anadolu Ajansı 09.02.2022 - 11:19
Düzce Haberleri - Anadolu Ajansı,
54 FY 899 plakalı otomobiliyle D-655 Düzce-Zonguldak bağlantı yolu Düzce istikameti Çavuşlar mevkisindeki akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan kısa süre sonra motor kısmından duman çıktığını fark eden Furkan Tokgöz, aracını oto yıkama bölümüne çekerek durumu yetkililere bildirdi.
Yangın, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Otomobil kullanılamaz hale gelirken yangının benzin hortumunda oluşan sızıntıdan kaynaklı çıkmış olabileceği belirtildi.
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