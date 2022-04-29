Erzurum'da çarpışan iki otomobil çaya düştü

Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı,

Plakaları ve sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen iki otomobil, Artvin'in Yusufeli ilçesi ile Erzurum'un Olur ilçesi arasındaki Yeşilbağlar Mahallesi bölgesinde çarpıştı.





Araçlar çarpışmanın etkisiyle Ayvalı Barajı'na akan Oltu Çayı'na düştü.



Aynı araçtaki iki kişinin kendi imkanlarıyla yaralı olarak çaydan çıktığı ve sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldığı kazada, diğer otomobildeki 3 kişi ise suya kapılarak kayboldu.



İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğüne (AFAD) bağlı 6 hazır kıta, 4 dalgıç, 4 itfaiye arama kurtarma, 5 Jandarma Arama Kurtarma (JAK), 5 Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekibi sevk edildi.



Ekiplerin iş makinesi desteğiyle bölgede yaptığı çalışmada kayıp 1 kişinin cesedine ulaşıldı, suya kapıldığı değerlendirilen diğer 2 kişiyi de arama çalışmaları sürüyor.



