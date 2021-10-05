Palandöken'de "korsan" kayak eğitimine müsaade edilmeyecek

Erzurum Haberleri - Anadolu Ajansı,

İl Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, yaptığı yazılı açıklamada, Palandöken'de bu yıl belgesiz ve ehliyetsiz kişilerin kayak öğreticiliğini yapamayacağını belirtti.



Konunun dünyadaki kış turizm merkezleri için önemli sorun teşkil ettiğini aktaran Almaz, "Zaman zaman illegal, yetkisiz ve yeteneksiz kişilerin özellikle sosyal medyada örgütlenerek, Palandöken'de kayak veya snowboard dersi verdikleri biliniyordu. Valilik, Büyükşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ve dağ otelleri yönetimleri ile istişareler yapılmış olup konu gündeme getirilmiş, Türkiye Kayak Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı mevzuatları çerçevesinde kimlerin kayak hocası olabileceği görüşülmüştür." ifadelerini kullandı.



Almaz, bu konuda tüm yetenekli hocaların üye olduğu bir de derneğin kurulduğunu bildirerek, şunları kaydetti:



"Bu sezon ilk defa Palandöken'de belgesiz ve mevzuatlarla belirlenmiş statüler dışında korsan kayak eğitimine müsaade edilmeyecek ve böylece gelen misafirlerimizin daha kaliteli, kontrollü, disiplinli hizmet almaları sağlanmış olacaktır. Mevzuatlara aykırı davrananlar Kabahatler Kanunu gereği cezalandırılacaktır. Böylece Palandöken, dünya kış turizm merkezi olma yolunda bir adım daha atmış oldu. Bu uygulama ile zaman zaman gerçekleşen olumsuzluklar ve gerçekleşmesi muhtemel olaylar önlenmiş olacaktır. Misafirlerimiz profesyonel hocalarımız nezaretinde eğitim alacak ve memnuniyetleri bir kat daha artacaktır."





