Eski eşini tüfekle vurup intihar etti

Eskişehir Haberleri 03.07.2021 - 16:23
Kırmızıtoprak Mahallesi Alptekinler Sokak’ta oturan Fadime D. evine girerken, bir yıl önce boşandığı Sedat Köse geldi. Burada taraflar arasında tartışma çıktı.
Tartışma sırasında, psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Sedat Köse, yanında getirdiği av tüfeği ile ateş açarak Fadime D.’yi vurdu. Olay yerinden kaçan Köse, iki sokak ileride aynı tüfekle intihar etti.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Fadime D., ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yoğum bakımda tedaviye alınan Fadime D.’nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Sedat Köse’nin cenazesi de yapılan incelemenin ardından aynı hastanenin morguna kondu.
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