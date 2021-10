Eskişehir Mahmudiye'de sokak hayvanlarının zehirlendiği iddiası

Eskişehir Haberleri - Anadolu Ajansı, İlçede sokaklarda yaşayan iki köpek ile iki kedi, kimliği tespit edilemeyen kişi ya da kişilerce zehirlendi. Yapıcı'nın ihbarları üzerine Mahmudiye Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, zehirlenen hayvanları tedavi altına aldı. Bir kedi ve köpek telef olurken, erken müdahale sonucu bir kedi ve köpek ise kurtarıldı.



Mahmudiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, hayvanların zehirlendiğinin tespit edilmesinin ardından Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Başlatılan soruşturma kapsamında ilçede hayvanları zehirleyen şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor.



Eskişehir Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Avukat Gülçin Yapıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, sokak hayvanlarının zehirlenmesine tepki göstererek, ilk belirlemelere göre hayvanlara, içerisinde kimyasal madde ya da zehir olan tavuk ciğeri yedirildiğinin tespit edildiğini kaydetti.



Mahmudiye ilçesinden gelen bir ihbarla 4 hayvanın zehirlendiği bilgisine ulaştıklarını anlatan Yapıcı, şunları söyledi:

"Hayvanlardan ikisi maalesef öldü, diğer ikisi ise tedavi altına alındı. Zehirlenme olduğu kesindi ancak delillendirilmesi açısından numune alınması gerekiyordu. Bu yüzden biz de yetkili makamlara ulaştık. Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız her zamanki gibi hassas davrandı, Mahmudiye Kaymakamımız da aynı şekilde. İlçe Tarım Müdürümüz ve tüm personeli yoğun bir çalışma sonrası savcılığa şikayet başvurusunu yaptı. Biz de tüm kurum ve kuruluşları göreve davet ettik. Bu sayede işlemler başlatıldı, numuneler alındı. Şu an bir kedi ve bir köpek kurtuldu. Bu kedilerin midelerinden tavuk ciğeri çıktı. Bunlardan numune alınıp incelemeye gönderildi."



Yapıcı, ilçede bir süredir sahipsiz hayvanların insanlara saldırdığına yönelik söylentilerin olduğunu ancak böyle bir sorun yaşanmadığını belirterek, şöyle konuştu:



"Bu hayvanlar saldırgan değil. Sadece aç olabilirler ya da kısırlaştırılmadığı için olabilir. Bu durumda da en büyük sorumluluk aslında belediyenin. Bunları zehirleyenler kim, bilmiyoruz ama eminim emniyet güçleri bunları muhakkak bulacaktır. Bu yapılan vicdansızlık, merhametsizlik. İnsan olan birinin bunu yapabileceğine ben ihtimal vermek istemiyorum. Bu yüzden, bunlar her kimse, bu olayın takipçisiyim ve her durumda ne olursa olsun, bunu ben ortaya çıkartacağım. Yeter ki oradaki kamera kayıtları, bilgi ve görgü şahitleri ortaya çıksın. Olaya şahit olanlar da gittiler ifadelerini verdiler."