Denizde kaybolan Serhat'ı arama çalışmaları sürüyor

Kastamonu Haberleri 26.07.2021 - 17:26
Kastamonu'da yaşayan Serhat Özcan, önceki gün iki arkadaşıyla birlikte Abana'ya gitti. İlçe merkezinde sahile inen Özcan, serinlemek için girdiği denizde bir süre sonra kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Cumartesi ve pazar günü yapılan aramalarda Özcan bulunamadı. Özcan'ı arama çalışmaları bugün yeniden başladı.
Çalışmalara, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı 3'üncü Dalış Timi, İnebolu Sahil Güvenlik Komutanlığı, Abana Belediyesi cankurtaran ekipleri ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ekipleri de destek veriyor.
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