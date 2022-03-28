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Kastamonu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı (Kastamonu Haberleri)

Kastamonu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 2 kişiden biri tutuklandı.

Haberler - Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 28.03.2022 - 14:21

Kastamonu'da 9 düzensiz göçmen yakalandı, 2 kişi gözaltına alındı

Haberleri - Anadolu Ajansı, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Afganistan uyruklu A.Y, C.A, G.M, M.H, M.H, N.H, S.H, Ü.A. ve A.V'nin Türkiye'ye izinsiz girdikleri tespit edildi.

Ekipler Taşköprü ilçesi Çördük köyü mevkisinde göçmenlerle birlikte göçmenleri getiren Y.Ö. ve J.H'yi yakaladı.

Göçmenler Geri Gönderme Merkezine sevk edilirken Y.Ö. ve J.H. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Kastamonu Adliyesine sevk edilen şüphelilerden Y.Ö. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, J.H. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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