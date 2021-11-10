Kastamonu'da "Anadolu'nun yüce dağı" Ilgaz, kar yağışıyla beyaza büründü

Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı, Kastamonu'da "Anadolu'nun sen yüce bir dağısın" dizesiyle şiir ve şarkılara konu olan, Kastamonu-Çankırı sınırında Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile en yüksek dağı Ilgaz, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında yer alıyor.



Ilgaz Dağı'nın eteklerinde sonbahar renkleri hakimken, yükseklerde ise kar yağışı etkili oluyor. Kar kalınlığının 10 santimetreye yaklaştığı Ilgaz Dağı'ndaki çam ağaçlarının oluşturduğu görsel şölen, drone ile görüntülendi.



Kayak antrenörü Recep Çullu, AA muhabirine, gece boyunca Ilgaz Dağı'nda etkili kar yağışı olduğunu belirterek, "Ilgaz Dağı, beyaz gelinliğini bu yıl erken giydi. İnşallah bu yıl daha fazla kar fazla yağacağını ve karın üzerinde daha çok eğleneceğimizi düşünüyoruz. İnşallah aralık ayında piste çıkacağız." dedi.

