Kastamonu'da aranan kişinin cesedi uçuruma devrilen otomobilinde bulundu.

Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı, Kastamonu'nun Araç ilçesinde ailesinin kayıp ihbarı yaptığı kişinin cesedi uçuruma devrilen otomobilinde bulundu.



İlçeye bağlı Kayaören köyünde ikamet eden İsmail Ürünkar (55), 21 Aralık'ta gece saatlerinde otomobiliyle evinden ayrıldı.



Haber alınamayan Ürünkar için ailesi jandarma ekiplerine kayıp ihbarı yaptı.



UMKE, Jandarma Arama Kurtarma, komando ve Samatlar Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen arama çalışmasında otomobil Çaykaşı köyü Soğanlıdere Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda, yaklaşık 50 metrelik uçuruma devrilmiş olarak bulundu.



Ekiplerin yaptığı incelemede otomobildeki İsmail Ürünkar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

