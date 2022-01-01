Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

Haberler - Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 01.01.2022 - 16:45
Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşköprü ve Tosya ilçelerinde kaçak içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.
Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda, 10 şişe içki, 2 şişe etil alkol ile 2 tabanca ele geçirildi.
Solüsyon ve aromaların da ele geçirildiği operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
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