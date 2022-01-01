Kastamonu'da kaçak içki operasyonunda 3 kişi yakalandı

Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Taşköprü ve Tosya ilçelerinde kaçak içki satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.



Ekipler tarafından düzenlenen operasyonlarda, 10 şişe içki, 2 şişe etil alkol ile 2 tabanca ele geçirildi.



Solüsyon ve aromaların da ele geçirildiği operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

