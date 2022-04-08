Kastamonu'da terör örgütü DEAŞ üyesine 7 yıl 6 ay hapis cezası

Haberler - Kastamonu Haberleri Anadolu Ajansı 08.04.2022 - 12:50
Kastamonu Haberleri - Anadolu Ajansı,
Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada yabancı uyruklu tutuklu sanık Y.A.A.O. hazır bulundu.
Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen sanık, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti, Y.A.A.O'yu 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.
3 yıl 5 aydır cezaevinde tutuklu bulunan sanığın, hapis yattığı süre göze alınarak tahliye edilmesine karar verildi.
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