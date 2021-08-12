Manisa'da 70 yaşındaki kişi kahvehanede tabancayla öldürüldü

Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 12.08.2021 - 17:49
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı,
Salihli ilçesi Beylikli Mahallesi'ndeki kahvehaneye gelen M.H. (58), aralarında husumet bulunan Ali Onuk'u (70) tabancayla üç el ateş ederek yaraladı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Onuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli ise jandarma ekiplerince yakalandı.
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