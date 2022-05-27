Manisa'da düzenlenen operasyonda 16 hükümlü yakalandı

Haberler - Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 27.05.2022 - 12:48
Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekiplerce düzenlenen operasyonlarda cinsel saldırı, terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme, şantaj, hırsızlık, silahlı tehdit, basit yaralama, alkollü araç kullanma gibi suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan 16 hükümlü gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler tutuklandı.
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