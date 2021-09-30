Manisa'da uyuşturucu ticaretine 6 gözaltı

Manisa Haberleri 30.09.2021 - 12:35
Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede uyuşturucu ticaretine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda A.A. (25), A.Ö. (22), S.S. (24), M.Ç. (21), M.U. (33) ve A.G. (29) isimli şüpheliler yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada, 23 adet fişek halinde sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği belirlenen bir miktar paraya da el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 3’ü de çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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