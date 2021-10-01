Seyir halindeki kamyonete silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı (Manisa Haberleri)

Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki silahlı saldırıda seyir halindeki kamyonetteki 2 kişi ile yoldan geçen bir kadın yaralandı.

Manisa Haberleri Anadolu Ajansı 01.10.2021 - 20:48

Seyir halindeki kamyonete silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı

Manisa Haberleri - Anadolu Ajansı, Özyurt Mahallesi'nde seyir halindeki kamyonette bulunan Selçuk K. ile Ferdi K'ye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tabancayla ateş açıldı.

Olayda, kamyonettekilerin yanı sıra yoldan geçen Hanife T. (40) de yaralandı.

112 Sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırılan yaralılardan Selçuk K'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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