Mersin'de hırsızlık ve yağma iddiasıyla 32 şüpheli yakalandı

Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndan geçen araçları çeşitli bahanelerle durduran şüphelilere yönelik soruşturma başlatıldı.



Araçlardan hırsızlık ve yağma yaptıkları iddia edilen 43 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.



Polis, Tarsus, Toroslar ve Akdeniz ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 16'sı kadın, 3'ü çocuk olmak üzere 32 şüpheliyi gözaltına aldı.



Adreslerde 8 av tüfeği, 400 fişek ve 294 uyuşturucu hap ele geçirildi.



İkametinde bulunamayan 11 şüpheli ise aranıyor.

