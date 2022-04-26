Mersin'de minibüsün sürüye çarpması sonucu 15 koyun telef oldu

Haberler - Mersin Haberleri Anadolu Ajansı 26.04.2022 - 09:48
Mersin Haberleri - Anadolu Ajansı,
Alınan bilgiye göre, Hüseyin D. idaresindeki tarım işçilerini taşıyan 42 EUD 31 plakalı minibüs, Aladağ Mahallesi'nde küçükbaş hayvan sürüsüne çarptı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürüdeki 15 koyun telef oldu.
Ekiplerin önlem alarak bir süre trafiği kontrollü sağlandığı yolda belediye ekipleri temizlik çalışması yaptı.
Mersin Haberleri içerisinde yayınlanan yerel haberler AA, DHA ve İHA ajanslarından alınmaktadır. Bu haber içeriği, ntv.com.tr editörlerinin haber içeriğinde hiçbir editoryal müdahalesi olmadan yayına alınmıştır. Mersin Haberleri içerisinde yer alan tüm haberlerle ilgili hukuki muhatap haberi geçen ajanslardır.