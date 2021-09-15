Samsun, Ordu ve Tokat için kuvvetli sağanak uyarısı (Samsun Haberleri)

Samsun, Ordu ve Tokat için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Samsun Haberleri Anadolu Ajansı 15.09.2021 - 15:17

Samsun, Ordu ve Tokat için kuvvetli sağanak uyarısı

Samsun Haberleri - Anadolu Ajansı,
Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, geceden itibaren Samsun, Ordu ve Tokat'ın iç kesimlerinde gök gürültülü sağanak bekleniyor. Metrekareye 21-75 kilogram yağış düşeceği tahmin ediliyor.

Yarın öğle saatlerine kadar etkili olması beklenen yağışlarda, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yerel kuvvetli rüzgar, fırtına, heyelan ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerekiyor.



















Muhabir : Veysel Altun
Yayınlayan : Esra Altınmakas

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