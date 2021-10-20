Ahmet Güneştekin kimdir, kaç yaşında ve nereli?

AHMET GÜNEŞTEKİN KİMDİR?

Ahmet Güneştekin, 22 Aralık 1966 tarihinde Batman'da Garzan işçi kampında doğdu.

9 yaşındayken yağlı boya ile tanışıp resimler yapmaya başlayan Ahmet Güneştekin, 1981 yılında okulun kütüphanesinde ilk sergisini açtı.

Lise eğitiminin ardından Batman'dan ayrılarak İstanbul'a gitti. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'ni yarıda bırakarak ilerleyen dönemlerde Anadolu Üniversitesi İşletme Bölümünden mezun oldu.



Ahmet Güneştekin, resim çalışmalarının yanı sıra belgeselciliğiyle de başarılı projeler yaptı.



Ahmet Güneştekin, Sevin Vural Güneştekin ile evlidir, Ezgi Güneştekin, Kardelen Güneştekin adlarında iki kızı var.



2019 yılında Bank Austria Kunstforum Wien'de Mitoslar Evreni adlı kişisel sergisini açtı.