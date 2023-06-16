Tanju Bilgiç kimdir, kaç yaşında ve nereli? Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in biyografisi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü Bilgiç, Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi olarak görevlendirildi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden mezun olan Bilgiç, 1994 yılından bu yana devlet hizmetinde bulunuyor. İşte, Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in biyografisi...

TANJU BİLGİÇ KİMDİR?



Tanju Bilgiç 20 Eylül 1971 tarihinde Gümüşhane'de dünyaya geldi. Samsun Anadolu Lisesi'nden 1989 yılında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nden ise 1993 yılında mezun oldu.



2003 yılında Padova Üniversitesi İnsan Hakları ve Demokratikleşme Programı'nda yüksek lisans yaptı. 2012'de ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde doktorasını tamamladı.



Efsane mi Gerçek mi? AB Dış Politikasında İnsan Haklarının Korunması (2002) ve İnsan Haklarının ABD Örneğinde Dış Politikada Kullanılması (2014) başlıklı iki kitabı yayınlanmıştır.



TANJU BİLGİÇ'İN MESLEKİ KARİYERİ



Tanju Bilgiç 1994 yılında Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı'nda Uzman Yardımcısı olmuş, 1995'te Dışişleri Bakanlığı'nda görev almaya başlamıştır.



2008-2011 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs ve Yunanistan Dairesi'nde Şube Müdürü ve Daire Başkanı olarak görev yapmıştır.



2011-2014 yıllarında Saint Petersburg Başkonsolosu, 2014-2016 yıllarında Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü olmuştur.



2016-2021 yılları arasında Belgrad Büyükelçisi olarak görev almıştır. Nisan 2021 tarihi itibarıyla tekrar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve bu görevi ile beraber Mart 2023 tarihi itibarıyla Bakanlık Enformasyon Genel Müdürü olmuştur.











