Ali Sabancı kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Galatasaray’ın 19 Haziran'da gerçekleşecek seçimi öncesinde Ali Sabancı’nın başkanlığa aday olacağı iddia edildi.

Bu haberin ardından Ali Sabancı'nın hayatı ve kariyeri hakkındaki araştırmalar hız kazandı.

ALİ SABANCI KİMDİR?



Ali İsmail Sabancı, 5 Mayıs 1969 yılında Adana'da dünyaya gözlerini açtı. Sabancı Ailesi'nin 3. kuşak üyesi olan Ali Sabancı, Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı ve Pegasus şirketinin kurucu isimlerindendir.

Şevket Sabancı'nın üçüncü oğlu olan Ali Sabancı, lisans eğitimini yurtdışında aldı. Yüksek lisansına yine Amerika Birleşik Devletleri'nde devam etmek isteyen Sabancı, 1993 yılında başladığı New York'taki Columbia University, İşletme Fakültesi'nden Uluslararası Finans dalından yüksek lisansa başladı 1995 yılında derecesini aldı.

Esas Holding A.Ş.'nin ortak olduğu; İzair A.Ş. ve Air Berlin'de Yönetim Kurulu Üyesi de olan Ali Sabancı, aynı zamanda TYD, TÜSİAD, İSO ve TAİK üyesidir.

Sabancı, 2017 yılı Forbes verilerine göre 650 milyon $ servetiyle Türkiye'nin en zengin 54'üncü insanı oldu.



Ali Sabancı, medya kuruluşu sahibi Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan ile evli ve iki çocuk sahibidir.

