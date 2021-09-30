Halis Serbest kimdir, Bergen'i neden öldürdü?

HALİS SERBEST KİMDİR?

Bergen işi için gittiği Adana'da, Halis Serbest ile tanıştı. İkili kısa süre içinde aşk yaşamaya başladı ve 1982 yılında evlendi.

Halis Serbest o dönem gazinolarda şarkıcılık yapan Bergen’e ailesine yakışmadığı gerekçesiyle mesleğini bırakmasını söyledi.



İlk başta bu isteği kabul eden Bergen'in, yeniden sahnelere dönmek istemesiyle Halis Serbest, Bergen’den boşanmak istediğini belirtti.



Bergen’in sahnelere dönmesinin ardından 1982 yılında İzmir’de sahne aldığı esnada, eşi Halis Serbest’in azmettirmesiyle yüzüne kezzap atıldı ve şarkıcı bu olay sonucunda iki gözünü kaybetti.



Vücudunun büyük bir bölümü zarar gören Bergen’in sol gözü, daha sonra görme yetisini yeniden kazandı. Sağ gözü ve yüzünün yaralarını gizlemek isteyen Bergen, saçlarını hep sağ gözünün üzerine doğru kapattı ya da sürekli gözlük kullandı.



Halis Serbest, bu olayın ardından iki ay boyunca firari olarak yaşadı ve daha sonra yakalanarak cezaevine girdi.



Bergen, 1895 yılında tedavi olarak yeniden sahnelere dönerken, albümün tanıtım turnesi için gittiği Adana Pozantı’da 14 Ağustos 1989 tarihinde boşandığı eşi Halis Serbest tarafından kurşunlanarak, 30 yaşında öldürüldü.

Halis Serbest’in Adana’da tekstil işi ile uğraştığı biliniyor.