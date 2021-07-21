Muhterem Nur kimdir, kaç yaşında ve ne zaman öldü?

MUHTEREM NUR KİMDİR?



Asıl adı Olga olan Muhterem Nur, Manastır şehrinde 1927'de dünyaya geldi. Babasını hiç tanımayan Muhterem Nur "Anne" dediği teyzesi tarafından büyütüldü. Çok küçük yaşlarında ailesinin geri kalanıyla Türkiye'ye göç etti. Yeni nüfus cüzdanıyla adı Aysel Muhterem, soyadı da Kısa oldu. Çocukluğu İstanbul Eyüp'te geçti. İlkokulu Eyüp'te bitirdi, 14 yaşında yine Eyüp'te bir dokuma fabrikasında çalışmaya başladı. Bir subay ile evlendi ve bir oğlu oldu. Muhterem Nur'un hayatı Ömrümce Ağladım adlı kitaba konu oldu.

Muhterem Nur, rol aldığı filmlerin yanı sıra Müslüm Gürses ile yaşadığı dillere destan aşkla da hep gündemdeydi. Aslında Gürses henüz tanışmadan kendisi de şöhrete erişmeden Nur'un filmlerini izlemişti hatta ona uzaktan uzağa da aşık olmuştu.

MUHTEREM NUR İLE MÜSLÜM GÜRSES NE ZAMAN EVLENDİ?



İkili 1986 yılında dünya evine girdi ve Müslüm Gürses'in ölümüne kadar (3 Mart 2013) evlilikleri devam etti.

Müslüm Gürses, eşiyle ilgili yaptığı bir açıklamada, "Her insana bel bağlamam ama Muhterem Hanım, bu dünyanın insanı değil. Ben bugün bir yerlere gelmişsem bunda yüzde 90 Muhterem Hanım'ın payı vardır" ifadelerini kullanırken, Muhterem Nur ise "Ondan önce yaşamıyordum. Mutlu olmayı, huzuru anladım. Eğer bir gün gözlerim görmez, ayaklarım tutmaz, kollarım da yukarıya kalkıp ona yardım etmezse, o zaman Müslüm'ü yalnız bırakırım" açıklamasında bulunmuştu.

MUHTEREM NUR FİLMLERİ



İlk film teklifini 1950'lerin başında Muharrem Gürses'ten aldı. Yıldızlar Revüsü filminde figüran olarak sinema hayatına 1951'de başladı. İkinci filmi ise (1952), Osman Seden'in yönettiği "Kanun Namına"ydı. Bu filmlerdeki adı Aysel Utku'ydu. Daha sonra Ümit Utku'nun önerisiyle Muhterem Nur ismini kullanmaya başladı. Boş Beşik, başrol oynadığı ilk film oldu. 1958 yapımı "Üç Arkadaş", Muhterem Nur'u "yıldız" sınıfına taşıdı. Fikret Hakan, Salih Tozan ve Semih Sezerli gibi üç "dev" oyuncu ile başrolü paylaştı. Yolları 1982'de kesişti. İkisi de Malatya'daki bir gazinoda sahne alacaktı. Aslında bu teklifi Gürses kabul etmeyecekti ama Muhterem Nur ismini görünce kabul etti ve yolları bu noktada kesişti. Nur, 50 yıllık sanat hayatında onlarca yapımda yer aldı.

MUHTEREM NUR NE ZAMAN, KAÇ YAŞINDA ÖLDÜ?

Muhterem Nur 20 Mart 2020 tarihinde sabah 06:30'da tedavi gördüğü İstinye Devlet Hastanesi'nde böbrek yetmezliği ve solunum yolları enfeksiyonu nedeniyle öldü. Nur, vefat ettiğinde 87 yaşındaydı.