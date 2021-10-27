Nevra Serezli kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Nevra Serezli,9 Ağustos 1944 yılında Ankara'da doğdu. 76 yaşında olan Serezli, Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısıdır.

Serezli aynı zamanda Tiyatro Sanatçısı Metin Serezli'nin eşidir.

Amerikan Kız Koleji yıllarında tiyatro kolu çalışmalarına katıldı ve kolejin hemen ardından iki yıl Amerika'da tiyatro kurslarına devam etti.

Sahneye okul sıralarında amatör olarak çıktı. Haldun Dormen, Yıldız Kenter, Müşfik Kenter, Haldun Taner'in tiyatro dersi verdiği LCC'de yarım gün sekreterlik yapıp o parayla kurslarına katıldı.

Henüz 22 yaşındayken 1966'da kendisini bir anda 'Cengizhan'ın Bisikleti' oyunundaki rolüyle Dormen Tiyatrosu'nda buldu.

1967'de Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 'Durdurun Dünyayı inecek Var' adlı oyunda oynadı, İngiltere ve İtalya'da tiyatro festivallerine katıldı. 1971'de Altan Erbulak,Metin Serezli, Füsun Erbulak'la birlikte Çevre Tiyatrosu'nu kurdu.

1971-78 yılları arasında Altan Erbulak ve eşi Metin Serezli ile birlikte 'Hisseli Harikalar Kumpanyası', 'Sait Hop Sait', 'Şen Sazın Bülbülleri'; Kastelli Vakfı ile 'Geceye Selam' ve 1984-1989 arası Devekuşu kabare Tiyatrosu'nda çalıştı.1990 yılında Dormen Tiyatrosu'nda 'Yolun Yarısı' müzikallerinde oynadı.



'Çılgın Sonbahar'oyunundaki rolü ile Avni Dilligil En başarılı kadın Oyuncu Ödülü ve Ankara Sanat Kurumu En iyi Kadın Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

Serezli, 'Şahane Züğürtler' adlı oyundaki 'Grand Düşes Tatiana' rolünden sonra Tiyatro İstanbul ekibine katılarak 'Çetin Ceviz' oyununda oynadı.



Tiyatro oyunculuğunun yanı sıra sinema oyunculuğu ve dublaj sanatçılığı da yaptı, TV reklamlarında rol aldı.

"Sihirli Annem" dizisinde 6 sezon boyunca "Dudu" karakterini canlandırdı. "Taş Devri" çizgi filminde Vilma Çakmaktaşı seslendirdi.



Nevra Serezli, tiyatro sanatçısı Metin Serezli ile 7 Mart 1968'de evlendi ve Murat Serezli ve Selim Serezli adlarında iki oğlu vardır.

ÇOCUKLUĞUMA MEKTUP (NEVRA SEREZLİ)

