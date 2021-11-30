Serra Arıtürk kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Haberler 30.11.2021 - 12:11
SERRA ARITÜRK KİMDİR?
Serra Arıtürk, 22 Haziran 1998 İstanbul doğumlu, Türk şarkıcı ve dizi oyuncusudur.
HAYATI VE KARİYERİ
İstanbul’da dünyaya gelen Serra Arıtürk, Liseyi Özel Denizatı Anadolu Lisesi’nde tamamladı. Ardından Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesini kazandı.
Küçük yaşlardan beri müziğe ilgi duyan Arıtürk, uzun yıllar gitar dersleri aldı.
Boğaziçi Caz Korosu ekibinde de yer alan Arıtürk, 2019 yılında "Kendimi Bilmeden" adlı şarkısını yayımladı.
Arıtürk, Kadir Doğulu ile birlikte başrolleri paylaştığı Aşkın Tarifi adlı dizide ilk oyunculuk deneyimini yaşadı.