Sosyal Demokrat Parti lideri Olaf Scholz kimdir?

Almanya, Başbakan Angela Merkel'in halefini belirlemek için sandık başına gitti. Sandıktan başa baş bir sonuç çıktı.



Almanya'da yapılan genel seçimlerde Sosyal Demokrat Parti (SPD) birinci oldu.



Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren SPD genel seçimlerde oyların yüzde 25,7'sini aldı.





OLAF SCHOLZ KİMDİR?



Alman siyasetçi Olaf Scholz, 14 Haziran 1958 tarihinde dünyaya geldi. 63 yaşındaki siyasetçi, Osnabrück'te doğdu.



Alman Parlamentosu Bundestag'a ilk kez 1998'de giren Scholz, 2011-2018 arasında Hamburg Belediye Başkanlığı yaptı.



Almanya'da Sosyal Demokrat Parti'nin Şansölye adayı Olaf Scholz, konuşmalarına duygu katmadığı ve monoton açıklamalar yaptığı gerekçesiyle, 'Scholzomat' lakabıyla anılıyordu. Lakabı, 'Scholz' ile 'Otomat' kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşturulan bir kelimedir.



Ancak seçim kampanyasının son haftalarında bu teknokratik imajı geride bırakmışa benziyor.



Olaf Scholz, aynı zamanda iş hukuku konusunda uzman bir avukat.



2019’da genel başkanlık yarışını kaybeden Scholz, Sosyal Demokrat Parti içinde üst düzey görevlerde bulundu.



2018’den beri Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı olan Olaf Scholz, Alman ekonomi tarihindeki en büyük finansal skandallardan biri olan Wirecard nedeniyle oldukça eleştirildi. Şirketin bilançosundaki 1,9 milyar euroyu aşkın paranın kaybolduğu ortaya çıktı. Scholz'un bakanlığına rapor veren Federal Mali Denetleme Kurumu bu kayıptan habersizdi. Scholz, seçimlere bir hafta kala da Federal Meclis Maliye Komisyonu'nda bakanlığıyla ilgili yürütülen soruşturmaya dair soruları yanıtladı ve kara parayla mücadele çalışmalarını savundu.



Almanya'da pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayan şirketlere, kredi ve mali desteği yıl sonuna kadar uzatmayı vaat etti. Fransa ile birlikte Scholz, AB'nin 750 milyar euroluk pandemi kurtarma fonunun da baş mimarıydı. Aynı zamanda Covid'le mücadeledeki rolü, ona övgü ve puan kazandırdı.



Anketlerde en sevilen sosyal demokrat siyasetçi çıktığı için 2020’de başbakan adayı gösterildi.



Sosyal Demokrat Parti'nin şansölye adayı, anketlere göre Merkel'in ardından ülkede en çok güvenilen ikinci siyasetçi.



Scholz’un, Başbakan Merkel’in tutumunu ve tavrını kopyaladığı yorumları yapılıyor. Bir Alman gazetesine Merkel gibi parmaklarının uçlarını birleştirerek poz vermesi bu algıyı güçlendirdi.



Almanya’da asgari saat ücretini 12 euroya çıkarma sözü veren Scholz, sosyal adalet söylemleriyle dikkati çekiyor. İşçi haklarının güçlendirilmesi ve iklim korumada etkili önlemler alınmasını hedefliyor.