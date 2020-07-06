11 Eylül'ün ikonik fotoğrafındaki adam corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de 11 Eylül saldırılarının sembol fotoğraflarından birinde yıkılan binadan kaçmaya çalışan adam olarak bilinen Stephen Cooper, corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

06.07.2020 - 17:00

11 Eylül'ün ikonik fotoğrafındaki adam corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti

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Elektrik mühendisi olan Stephen Cooper, yazın ikamet ettiği Florida'daki Delray Beach'te yakalandığı corona virüsten kurtulamayarak hayatını kaybetti.

CNN'in haberine göre 78 yaşında hayata gözlerini yumduğu öğrenilen Cooper, AP tarafından çekilen 11 Eylül'ün sembolik fotoğraflarından birinde dumandan kaçan insanlar arasında görünüyordu.

Kaynak: AP Kaynak: AP

Birçok dergi ve gazetede yayınlanan fotoğrafıyla ilgili sorulara "Çekildiğinden haberim yoktu" demişti.

New York'taki 9/11 Müzesi'nde de sergilen fotoğraf Dünya Ticaret Merkezi'nin hemen yakınında çekilmişti.

Fotoğraf çekildiğinde 60 yaşında olan Cooper'ın fotoğrafta elindeki zarfı bırakmaması dikkat çekmişti.

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