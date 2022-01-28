70 yıldan fazla ehliyetsiz araba kullanan adam yakalandı

İngiltere'nin Nottingham şehrinde 84 yaşında bir kişinin 70 yıldan fazla bir süredir ehliyetsiz araba kullandığı ortaya çıktı.

1938 doğumlu kişinin aracını durduran polisler tarafından farkedilen durum sonrası adam 12 yaşından beri araba sürdüğünü söyledi.

Ehliyeti olmadığını belirten 84 yaşındaki kişi, bugüne kadar polisler tarafından durdurulmadığını da sözlerine ekledi.

Yetkililer, 70 yıldan fazla bir süredir ehliyeti olmadan araba süren kişinin bugüne kadar kaza yapmamasının büyük bir şans olduğunu vurguladı.

Yapılan açıklamada, "Şükürler olsun bugüne kadar hiç kaza geçirmedi ve kimseyi yaralamadı. Nottingham'da artan kazalar nedeniyle kameralar her yerde, bu nedenle kısa seyahatlerde bile belgelerinizi yanınızda bulundurunuz. Çünkü bir gün size de denk gelecek" ifadeleri kullanıldı.