Şaşkınlık veren olayın adresi, Hollanda'nIn Ruiner köyü. 25 yaşındaki bir adam, dışar ıya çikarak bir kafeterya sahibinden yardım isteyince olay ortaya çıktı.



Buna göre 58 yaşındaki bir adam ile yaşları 18 ila 25 arasında değişen 6 çocuğu, sadece bir köprüden geçerek ulaşılabilen çiftlik evinin bodrumunda yaşıyordu.



Dokuz yıldır dış dünya ile bağlantısı olmayan ailenin, "Dünyanın sonunu beklediği" ve bu nedenle dışarı çıkmadığı belirtiliyor.



Yedi kişinin, evdeki gizli bahçede yetişen sebzeler ve hayvanlarla hayatta kaldığı da aktarılıyor. Polis aileyi tahliye ederken; çiftlikte araştırma başlattı.



