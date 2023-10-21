AB, Sırbistan ve Kosova'dan ilişkilerini düzeltmelerini istedi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic; AB, ABD, Almanya, Fransa ve İtalya'nın yüksek temsilcilerinden oluşan heyetle başkent Belgrad'da bir araya geldi.



AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Lajcak, görüşmenin ardından basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İlişkiler normalleşmeden ve anlaşmalar uygulanmadan Sırbistan ve Kosova için Avrupa'da bir gelecek yok." dedi.



Lajcak, Sırbistan ve Kosova'nın, geriliminin düşürülmesi konusunda üzerlerine düşeni yapması gerektiğini vurgulayarak "Müreffeh ve istikrarlı Batı Balkanlar görmek istiyoruz, bu nedenle diyalog hayati önem taşıyor." diye konuştu.



Sırp lider Vucic ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Önümüzdeki dönemde krizden çıkış yolunu bulacağımıza inanıyorum. Gelecek günlerde Brüksel'de önemli toplantılar bekliyorum." ifadesini kullandı.



Heyette Lajcak ile Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un Dış Politika ve Güvenlik Danışmanı Jens Plötner, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Diplomasi Danışmanı Emmanuel Bonne, ABD'nin Batı Balkanlar Özel Temsilcisi Gabriel Escobar ve İtalya Başbakanı Giorgia Meloni'nin Diplomatik Danışman Yardımcısı Alessandro Cataneo da yer aldı.



KOSOVA'NIN KUZEYİNDE 24 EYLÜL'DE YAŞANANLAR

Kosova'nın kuzeyinde aylardır süren gerginlik, 24 Eylül sabahı çoğunlukla Sırpların yaşadığı Banjska'da yolu kapatan silahlı Sırpların ateş açması sonucu 1 polisin ölmesiyle yeniden tırmanmıştı.



Kosova Başbakanı Albin Kurti, "profesyonel bir terörist/suç yapılanması" olarak nitelendirdiği ağır silahlı yaklaşık 30 kişilik grubun Kosova polisine saldırdığını açıklamış, olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutmuştu. Banjska Manastırı ve çevresine sığınan silahlı grup, Kosova polisince kuşatılmış ve bölgede gün boyunca çatışmalar sürmüştü.



İçişleri Bakanı Xhelal Sveçla da Banjska'daki operasyonda en az 3 saldırganın öldürüldüğünü, 2'si saldırgan, 4'ü saldırıyı telsiz bağlantılarıyla destekleyen olmak üzere 6 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.



Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, 1 Kosova polisinin ölümüyle sonuçlanan olayın Kosovalı Sırplar tarafından yapıldığını doğrularken olayları üstlenen Kosovalı Sırp Milan Radoicic, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.