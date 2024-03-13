AB ülkeleri onayladı: Ukrayna'ya 5 milyar euroluk destek

AB dönem başkanlığını üstlenen Belçika tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, "Avrupa Barış Fonu" adı verilen mali fonda reform yapılması kararı alındığı aktarıldı.



Paylaşıma göre AB üye ülkeleri, reform kapsamında Ukrayna'ya askeri yardımlar için kullanılan fonu 5 milyar euro artırma konusunda prensipte anlaştı.



Paylaşımda, "AB, Ukrayna'ya kalıcı destek sağlama ve ülkenin kendisini savunmak için ihtiyaç duyduğu askeri teçhizatı temin etme kararlılığını sürdürmektedir." ifadelerine yer verildi.



AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ise X paylaşımında ise AB ülkelerinin anlaşmaya vardığı Ukrayna'ya yardım fonu kapsamında askeri desteğin 5 milyar euro daha artırılacağına işaret etti.



Borrell, "Mesaj açıktır: Ukrayna'yı galip gelmesi için ne gerekiyorsa destekleyeceğiz." ifadelerini kullandı.