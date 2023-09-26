ABD 10 yıl içinde nükleer füzyon santrali kurmak istiyor

Hali hazırdaki nükleer reaktörler, nükleer fisyon denilen ve ağır bir elementin atomlarının parçalanarak hafif elementlere dönüştürülmesinde açığa çıkan enerjiyle çalışıyor.



Bilim insanları 1950’den bu yana, güneşte her an gerçekleşen, iki hafif elementin (hidrojen) kaynaşarak daha ağır bir elemente (helyum) dönüşmesi ve muazzam derece yüksek enerji açığa çıkarması şeklinde tanımlanan nükleer füzyon üzerinde çalışma yürütüyor.



Karbon salımı yapmadığı ve radyasyon açığa çıkarmadığı için sonsuz temiz enerji kaynağı olarak görülen nükleer füzyonun gerçekleşebilmesi için yüksek ısı, enerji ve yoğunluk ortamının oluşması gerekiyor.



Güneşin merkezinde, yüksek yer çekimi basıncı füzyonun 10 milyon santigrat derecede gerçekleşmesine imkan tanırken, dünyada basıncın düşüklüğü nedeniyle en az 100 milyon santigrat derecede füzyon mümkün olabiliyor.



ABD'nin California eyaletindeki Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'nda geçen aralık ayında bilim insanları, 2,05 megajul enerji vererek füzyon eşiğini aşmış ve 3,15 megajul füzyon enerjisi çıkışı sağlayarak, füzyon ateşlemesini başarmıştı.