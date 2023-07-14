Dünya'da Güneş yapacaklar: En büyük nükleer füzyon roket motoru inşa ediliyor

Bilim adamları her şeyin amaçlandığı gibi çalışmasını sağlayabilirlerse, oda birkaç yüz milyon dereceye ulaşacak ve bu da onu Güneş'ten daha sıcak hale getirecek.



Serbest bırakılan fazla enerji, potansiyel olarak saatte 804 bin 672 kilometre roket hızı sağlayabilir.



Burada bahsettiğimiz belirli motor türü, yüklü parçacıkların elektriğe dönüşmek yerine doğrudan itme kuvveti oluşturduğu Doğrudan Füzyon Tahriki (DFD).



Diğer seçeneklerden daha verimli ve atomik izotoplarla çalıştırıldığı için çok büyük bir yakıt yüküne ihtiyaç duymaz.



Nükleer füzyon, gezegenlere gidiş-dönüş seferlerini çok daha kısa hale getirmenin yanı sıra, Dünya'daki yaşam için neredeyse sınırsız, temiz enerji sağlamayı da vaat ediyor.