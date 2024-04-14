ABD Başkanı Biden: İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tam

Ortadoğu'da sıcak saatler yaşanıyor.

İsrail devlet televizyonu, İran'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıklamıştı.

Saldırının ardından ABD Başkanı Joe Biden, ulusal güvenlik ekibi ile bir araya geldi.

Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin güncel bilgiler için ulusal güvenlik ekibimle az önce görüştüm. İran ve onun vekillerinden gelen tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tamdır."