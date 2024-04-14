ABD Başkanı Biden: İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tam

ABD Başkanı Joe Biden, İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin güncel bilgiler için ulusal güvenlik ekibimle az önce görüştüm. İran ve onun vekillerinden gelen tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tamdır." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Biden: İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tam
İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

İran, İsrail'e İHA saldırısı başlattı

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Ortadoğu'da sıcak saatler yaşanıyor.

İsrail devlet televizyonu, 'ın İsrail'e İHA saldırısı başlattığını açıklamıştı.

Saldırının ardından Başkanı , ulusal güvenlik ekibi ile bir  araya geldi.

Joe Biden, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İran'ın İsrail'e yönelik saldırılarına ilişkin güncel bilgiler için ulusal güvenlik ekibimle az önce görüştüm. İran ve onun vekillerinden gelen tehditlere karşı İsrail'in güvenliğine olan bağlılığımız tamdır."

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