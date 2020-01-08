ABD Başkanı Trump: Saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir

Son dakika haberi! ABD Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da açıklama yaptı.

ABD Başkanı Trump, dün gece İran'ın Irak'taki üslere düzenlediği saldırılarda hiçbir Amerikan askerinin zarar görmediğini açıkladı.



Trump, "Dün akşamki saldırıda hiçbir ABD'li zarar görmemiştir. Askeri üslerimizde sadece minimal bir hasar oluşmuştur. Iraklı ya da ABD'li hiç kimse zarar görmedi" dedi.



Trump'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Erken uyarı sayesinde hiçbir zarar olmadı.



Süleymani en kötü savaş suçlarından sorumluydu. Çok öncesinde öldürülmesi gerekiyordu. Süleymani'yi ortadan kaldırırarak teröristlere çok güçlü bir mesaj verdik. Süleymani yeni saldırılar planlıyordu, onu durdurduk.

İran yönetimi kendi ülkelerinde baskıyı artırmış, İran'ın dört bir yanında onlarca İranlıyı öldürmüşlerdi.



İran nükleer anlaşmadan sonra dengesini kaybetti. Ben ABD Başkanı oldukça İran nükleer silaha sahip olamayacak.

İran teröre desteğini sona erdirmeli. İran'la yeni anlaşma yapılmalı, dünya daha barışçıl olmalı.

İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar uygulayacağız.

NATO Ortadoğu'da daha fazla rol almalı.

ABD ordusu her zamankinden daha güçlü.

İran halkına ve yöneticilerine sesleniyorum. Biz barış isteyen herkesle barış istiyoruz.

AÇIKLAMAYI BEYAZ SARAY DUYURMUŞTU



Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye saatiyle 19.00'da açıklama yapacağı duyurulmuştu.



İran'ın ABD üslerine düzenlediği saldırı sonrası Trump'ın nasıl bir açıklama yapacağı merak ediliyordu.



İRAN ABD'NİN İKİ ASKERİ ÜSSÜNÜ VURDU



İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Irak'taki Ayn el-Esad hava üssünü onlarca füzeyle vurduğunu duyurmuştu.

Pentagon'dan yapılan açıklamada da el-Esad ve Erbil üslerine 13'ten fazla balistik füze ile saldırı düzenlendiği belirtilmişti.

İran'ın ABD'nin iki askeri üssüne 15 füze attığı açıklandı.



İran devlet televizyonu saldırı sonrası 80'den fazla ABD askerinin öldüğünü duyurdu. ABD ve Irak ise saldırıda can kaybı yaşanmadığını ileri sürdü.