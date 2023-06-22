ABD Büyükelçisi'nden İsveç mesajı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, Ankara'da, ABD'nin 247. Bağımsızlık Günü Resepsiyonu'nda bir grup gazeteciyle bir araya geldi.



İSVEÇ'İN NATO ÜYELİĞİ TARTIŞMASI

İsveç, 11-12 Temmuz'da Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi'nden önce veya o zirve sırasında ittifakın bir üyesi olabilecek mi? Bunun için Türkiye-İsveç-NATO arasındaki görüşmeler devam ediyor.

Resepsiyon öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake "İsveç'in NATO üyesi olmasının zamanı geldiğine inanıyoruz." dedi.



İsveç'in tam üyeliği için Vilnius'ta yapılacak NATO Liderler Zirvesi'ni işaret eden Flake şöyle devam etti:



''Her zaman Türkiye'nin güvenlik ihtiyaçlarına dikkat çekilmeli, İsveç de gerekli önlemleri almalı derdim. Biz aldıklarına inanıyoruz. Vilnius'a kadar veya Vilnius'ta İsveç'in tam üye olacağını umuyoruz.''



ERDOĞAN-BIDEN GÖRÜŞMESİ OLUR MU?



ABD Büyükelçisi, Vilnius'ta olası bir liderler görüşmesi için "Şu aşamada duyuracağımız bir görüşme yok. Ancak görüşme olup olmayacağını duyurmak için de erken." ifadesini kullandı.



ABD İLE F-16 GÖRÜŞMELERİ



F-16 satışları da sorulan Flake, ''ABD yönetimi İsveç'in NATO üyeliği ile Türkiye'ye F-16 satışı arasında bir bağ olmadığını söylüyor. Ama Kongre'nin askeri satışlarda güçlü bir rolü var. Kongre ki ben iyi biliyorum çünkü 18 yıl Kongre üyesiydim NATO'nun genişlemesi konusunda çok güçlü duygulara sahip.'' diye konuştu.

ABD'NİN YPG'YE DESTEĞİ



Suriye konulu Astana görüşmeleri sonrası yapılan ortak bildiri de gündemdeydi.

Flake'e, ABD'nin DAEŞ'le mücadele adı altında PYD-PKK ile yapılan ortaklık yerine Türkiye ile ortaklık düşünüp düşünmediği soruldu.



ABD Büyükelçisi Flake, konuyla ilgili şunları söyledi:

''Buradaki ortaklıklar ve çabaların her zaman için taktiksel, durumsal ve geçiçi değerlendirildiğini her zaman söyledim. Bizim oradaki hedefimiz DAEŞ'ten kurtulmak. Türkiye zaten DAEŞ karşıtı kampanyanın ortağı, hep iletişim halindeyiz. Bazı farklılıklar olsa da bunları çözmeye çalışıyoruz. Eğer DAEŞ'ten kurtulmak için misyonumuzu yerine getirmek için farklı yöntemler varsa bunları da dikkate alırız.''



Esad rejimini tanımaya yönelik adım atanları da eleştiren ABD Büyükelçisi, ''Pek çok ülkenin Esad rejimini tanıması ile birlikte bazı şeylerin Suriye'de değiştiğini görüyoruz. Biz buna hala karşıyız.'' dedi.