ABD denizaltısı Pasifik'te bilinmeyen bir cisme çarptı

ABD Donanması, Hint Pasifik bölgesinde faaliyet gösteren "USS Connecticut" denizaltısının su altına iniş sırasında bilinmeyen bir cisme çarptığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 08.10.2021 - 00:50 | Son Güncelleme : 08.10.2021 - 00:51

ABD denizaltısı Pasifik'te bilinmeyen bir cisme çarptı

’ye ait "USS Connecticut" denizaltısının Hint Pasifik bölgesinde suya iniş sırasında bilinmeyen bir cisme çarptığı açıklandı.

Donanması'ndan yapılan açıklamada, "USS Connecticut (SSN 22), Hint-Pasifik bölgesinde uluslararası sularda faaliyet gösterirken 2 Ekim öğleden sonra su altına iniş sırasında bir cisme çarptı" denildi.

Çarpma sırasında hayati tehlike arz eden bir yaralanma olmadığı ifade edilen açıklamada, Seawolf sınıfı hızlı saldırı denizaltısında da ağır bir hasar meydana gelmediği ifade edildi.

Açıklamada, "altı güvenli ve istikrarlı bir durumda. USS Connecticut'ın nükleer tahrik tesisi ve alanları etkilenmedi ve tamamen çalışır durumda. altının geri kalanına verilen hasarın boyutu değerlendiriliyor" bilgisi paylaşıldı.

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