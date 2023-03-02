ABD, Tayvan'a F-16 füzelerinin satışına onay verdi

ABD, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'a, F-16 savaş uçaklarında kullanılan 619 milyon dolar değerinde füze satışına onay verdi.

ABD, Tayvan'a F-16 füzelerinin satışına onay verdi
"F-16 satışına NATO şartı" iddiasına ilişkin açıklama
"F-16 satışına NATO şartı" iddiasına ilişkin açıklama Haberi Görüntüle

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "AGM-88B HARM" tipi 100 anti-radar füzesi ile "AMRAAM" tipi 200 havadan havaya füzenin 'a satışına onay verildiği belirtildi.

Açıklamada, toplam 619 milyon dolara mal olacak satışın, "Tayvan'ın hava savunma kapasitesini, bölgesel güvenliği ve ABD ile ortak operasyon kabiliyetini artıracağı" kaydedildi.

ABD, Tayvan'a F-16 füzelerinin satışına onay verdi - 1

ÇİN'İN TEPKİSİNİ ÇEKMESİ BEKLENİYOR

ABD yapımı F-16 savaş uçaklarında kullanılan söz konusu füze ve donanımlar, ABD'li savunma şirketleri Raytheon ve Lockheed Martin tarafından üretiliyor.

Silah satışına verilen onayın, Tayvan'ı topraklarının parçası olarak gören Çin'in tepkisini çekmesi bekleniyor.

Çin Ticaret Bakanlığı, daha önceki silah satışları nedeniyle iki şirkete ithalat ve ihracat yasağı getirmişti.

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