ABD'de Büyük Kanyon'daki bizon artışı nedeniyle düzenlenecek ava 45 binden fazla başvuru oldu

ABD'nin Arizona eyaletindeki ünlü Büyük Kanyon'da, nüfusu hızla çoğalan ve "ekolojik tehdit" oluşturan bizonların sayılarının azaltılması için av düzenlenecek. Av için yapılan başvuruya 45 binden fazla gönüllü talip oldu.

Anadolu Ajansı 07.05.2021 - 14:32

ABD'de Büyük Kanyon'daki bizon artışı nedeniyle düzenlenecek ava 45 binden fazla başvuru oldu

İlişkili Haberler

ABD’nin Büyük Kanyon Ulusal Parkı’nda yaşayan 400 bizonu öldürecek gönüllüler aranıyor

ABD’nin Büyük Kanyon Ulusal Parkı’nda yaşayan 400 bizonu öldürecek gönüllüler aranıyor

ABD Ulusal Park Servisi, Büyük Kanyon'da "arkeolojik alanlara ve su kaynaklarına zarar verdiği" gerekçesiyle bizon  sürülerindeki hayvan sayısının azaltılması için 12 "yetenekli gönüllü" arandığını duyurdu.

Söz konusu duyurunun ardından av için kısa sürede 45 binden fazla başvuru oldu.

Park yetkilileri, başvuranların nişancılık dahil avcılık yeteneklerini inceledikten sonra 12 kişinin Büyük Kanyon'un Kuzey Rim bölgesinde avlanmasına izin verecek.

Öte yandan söz konusu bizon avı, çevrecilerin tepkisine neden oldu.

Park yetkilileri ise bunun bir avlanma olmadığını, avcılığın ulusal parklarda yasaklandığını ve parkın kaynaklara zarar veren hayvanları öldürme yetkisi olduğunu açıkladı.

ÇÖLDEKİ MANHATTAN

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...