ABD'de Delta varyantı endişesi

Bulaşıcı Hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci, ABD'de hızla yayılan Coronavirüsün Delta varyantına ilişkin uyardı.



Fauci, ilk kez Hindistan'da rastalanan Delta varyantının çok daha bulaşıcı olduğunu ve hastalığa yakalananların çok daha ağır atlattıklarını söyledi.



Dr. Fauci, Pfizer/BioNTech aşısı da dahil olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri'nde izin verilen aşıların yeni varyantlara karşı etkili olduğunu belirtti.



Delta varyantı ABD’de ortaya çıkan vakaların yüzde 20’sini oluşturuyor. Varyant kaynaklı vakalarsa her hafta ikiye katlanıyor.



"AŞILAMA HEDEFİNE ULAŞILAMAYACAK"



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, 30 yaş üstü bireylerin yüzde 70'inden fazlasının aşı olduğu, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar ise 27 yaş üstünde bulunup aşı yaptıranların oranının yüzde 70'e ulaşmasının beklendiği kaydedildi.



Gençlerin aşı yaptırmaya daha az istekli olduğuna işaret edilen açıklamada, 18-24 yaş aralığında aşılanma oranının yüzde 47 olduğu bildirildi.



Biden'ın "4 Temmuz Bağımsızlık Günü'ne kadar 18 yaş üzeri yetişkinlerin yüzde 70'inin aşılanması" hedefine ulaşılmasının şu anda mümkün olmadığı ifade edilen açıklamada, bu durumun Beyaz Saray'ın aşı çalışmaları için engel teşkil etmediği belirtildi.