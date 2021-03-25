ABD'de eğlence parklarında 'bağırma yasağı' tartışması

ABD'de bir yıldır kapalı olan tema parklarının açılması için belirlenen kriterler, Kaliforniya Gezi ve Parklar Derneği (CAPA) tarafından açıklandı.

Kriterler arasında bulunan "aktivitelerin kısıtlanması" maddesinde yer alan ‘bağırmayı ve derin nefes almayı sınırlandırma’ açıklaması kafa karıştırdı.

Yeniden açılma kriterlerine dair yapılan açıklamada ‘bağırmayı ve derin nefes almayı’ sınırlandırma açıklaması, özellikle hız trenlerinde bağırma yasağı olarak basında yer aldı.



ABD basınında hız trenlerinde bağırmanın yasaklanması olarak algılanan açıklamaya karşı CAPA, sosyal medya hesabında böyle bir yasak getirmediklerini belirtti. Yasağa anlam veremeyen sosyal medya kullanıcıları, aktivitenin nasıl sınırlandıracağı konusunda CAPA'yı eleştirdi.

BAĞIRMA AKTİVİTESİ NASIL SINIRLANDIRILACAK?



CAPA'nın hazırladığı açılma kriteri açıklamasında halk tarafından yanlış anlaşılan madde, ziyaretçilerin hız treni gibi eğlence araçlarında bağırmayı nasıl sınırlandıracakları konusunda sosyal medyada viral oldu.

TEMA PARKLARI 1 NİSAN'DA AÇILIYOR



CAPA’nın üyeleri arasında dünyaca ünlü Disneyland, Six Flags ve Legoland tema parkları bulunuyor.

Öte yandan, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom, Kaliforniya eyaletinde bulunan tema parklarının 1 Nisan’dan itibaren açılacağını duyurdu.

JAPONYA, BAĞIRMA YASAĞINI 2020 YILINDAN BERİ UYGULUYOR



Japonya’da tema parklarında Temmuz 2020’den bu yana 'bağırma yasağı' uygulaması kullanılıyor. Başkent Tokyo’da Fuji-Q Highland ziyaretçileri, tema parkı yetkililerinin kendilerine "İçinizden bağırın" şeklinde tavsiye verdiklerini ifade etti. Park yöneticileri örnek temsil etmesi için saatte 120 kilometreye ulaşabilen hız trenine binerek, bağırmadan turu tamamladı. O anlar ise Fuji-Q Highland tarafından sosyal medyada paylaşıldı.