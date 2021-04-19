ABD’de halka açık akvaryumdaki vizonlarda Covid-19 tespit edildi

ABD’de halka açık bir akvaryumdaki vizonlarda yeni tip corona virüs tespit edildi. Georgia Akvaryumu Hayvan ve Çevre Sağlığı Başkan Yardımcısı Tonya Clauss, vizonlarda yalnızca hafif belirtiler gözlendiğini ve "çok yakından takip edildiklerini" belirtti.

İHA 19.04.2021 - 14:12

ABD’de halka açık akvaryumdaki vizonlarda Covid-19 tespit edildi

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ABD’nin Georgia eyaletindeki Atlanta kentinde yer alan halka açık akvaryumda bulunan vizonlarda Covid-19 tespit edildi.

Georgia Akvaryumu yetkilileri tarafından dün yapılan açıklamada, Asya küçük pençeli vizonlarında hapşırma, burun akıntısı, hafif uyuşukluk ve öksürük gibi solunuma ilişkin belirtiler görüldüğü kaydedildi.

"VİRÜSÜ PERSONEL BULAŞTIRMIŞ OLABİLİR"

Açıklamada Covid-19 tespit edilen vizon sayısı belirtilmezken, akvaryumun hayvan sağlığı uzmanları ve bakım ekiplerinin vizonlarla ilgilendiği aktarıldı. Vizonların virüsü bir personelden aldığı ihtimali üzerinde durulduğu ve hayvanların konuklarla hiçbir şekilde doğrudan teması olmadığı da belirtildi.

Georgia Akvaryumu Hayvan ve Çevre Sağlığı Başkan Yardımcısı Tonya Clauss, vizonlarda yalnızca hafif belirtiler gözlendiğini ve "çok yakından takip edildiklerini" söyledi. Clauss, "Vizonların tümünün tamamen iyileşmesini bekliyoruz" dedi.

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