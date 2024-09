ABD'de münazara öncesi son durum: Trump anketlerde farkı kapatıyor

ABD'de New York Times ve Siena College tarafından yürütülen bir seçim anketine göre, başkanlık adayları Donald Trump ve Kamala Harris seçim kampanyasının son haftalarına doğru fiilen berabere gidiyor.



Bu durum, yarın yapılacak olan başkanlık tartışmasının heyecanını artırıyor.



İKİ ADAY DA KAZANABİLİR



Pazar günü yayınlanan ankete göre Trump, Harris'e göre yüzde 48-47 oranında bir üstünlüğe sahip. Bu fark, anketin yüzde 3'lük hata payı içerisinde kalıyor. Bu da 5 Kasım'daki seçimlerde her iki adayın da kazanmasının mümkün olduğu anlamına geliyor.



Ayrıca, CBS/YouGov'un pazar günü gerçekleştirdiği bir anket, kilit eyaletlerde de benzer şekilde sıkı bir yarış olduğunu gösterdi.



Trump kampanyası, Demokrat Başkan Joe Biden'ın temmuz ayında yarıştan çekilmesinden sonraki haftalarda nispeten inişli çıkışlı bir dönem geçirdi. En son anketler, temel destek tabanının hiçbir yere gitmediğini gösteriyor.



SEÇMENLER HARRIS'İ TANIMIYOR



NYT anketi, seçmenlerin Harris hakkında daha fazla bilgi edinmeye ihtiyaç duyduklarını, Trump hakkındaki görüşlerinin ise büyük ölçüde belirlenmiş olduğunu gösterdi.



Ankette, olası seçmenlerin yüzde 28'i Demokrat aday hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyduklarını söylerken, yalnızca yüzde 9'u Trump hakkında aynı şeyi söyledi.

HER ŞEY HER AN DEĞİŞEBİLİR



Kamuoyu yoklamaları, salı günü yapılacak başkanlık tartışmasının kritik ve belirleyici bir an olabileceğini gösteriyor.



Yarış o kadar başa baş gidiyor ki, her iki aday için de marjinal bir destek bile önemli olacaktır.



Ayrıca seçmenlerin yüzde 71'i Trump'ın başkan yardımcısı hakkındaki yorumlarını beğenmiyor ve bunları aşağılayıcı buluyor.