ABD'den Hafter'e uyarı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD'li bir heyetin Hafter temsilcileriyle video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.



Görüşmede, Libya'da ateşkes sağlamayı amaçlayan ortak askeri komite toplantılarında ilerleme sağlamanın gerekliliğine vurgu yapıldı.



Amerikalı heyet derhal ateşkesin sağlanması ve BM liderliğindeki müzakerelere geri dönülmesi çağrısı yaptı.



Libya Ulusal Ordusu'nun Wagner paralı askerleriyle olan ilişkisinin ve petrol sahalarını kapatmasının ABD ve Libya'nın çıkarlarına aykırı olduğunu vurgulandı. "Bu, Libya'nın bağımsızlığına zarar verdiği gibi iç savaşı arttırarak kritik petrol rezervlerinin zarar görmesine yol açabilir." ifadeleri kullanıldı.

